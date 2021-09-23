Врачи сообщили в полицию о том, что приехали в квартиру на ул. Шалткальвю в 9.45 ч.

В квартире они обнаружили тело мужчины (1953 г.р.) и малолетнего ребенка.

Полиция разыскивает мать девочки. О происшествии информировали Службу по правам детей.

Полиция выясняет причину смерти мужчины и почему ребенок находился дома.