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Врачи, приехавшие по вызову, в квартиру на ул. Шалткальвю (Вильнюс), помочь уже ничем не могли. Мужчина был мертв. В квартире находилась 8-летняя девочка. Других взрослых дома не было.
Врачи сообщили в полицию о том, что приехали в квартиру на ул. Шалткальвю в 9.45 ч.
В квартире они обнаружили тело мужчины (1953 г.р.) и малолетнего ребенка.
Полиция разыскивает мать девочки. О происшествии информировали Службу по правам детей.
Полиция выясняет причину смерти мужчины и почему ребенок находился дома.
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