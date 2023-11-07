В Вильнюсе зафиксировано ночное ДТП на мосту через Нерис

ДТП было зафиксировано 7 ноября, в 00.30 ч. В столице шел дождь, поэтому дороги были мокрыми и скользкими.
Ехавший со стороны парка Вингис автомобиль Volvo около поворота на ул. Гинею стал кружиться на месте и врезался в заграждения. В него лишь по счастливой случайности не врезался ехавший по первой полосе другой автомобиль. Водитель Volvo не пострадал. Он вышел и стал осматривать свой автомобиль.
Несмотря на то, что время было ночное, движение на этом участке было интенсивным. Вскоре к месту происшествия приехал полицейский экипаж.
Полиция выяснила, что водитель (2001 г.р.) был трезвым. Он сказал, что не справился с управлением на скользкой дороге. Из-за повреждения ограждения была составлена декларация. Машину увез эвакуатор, работники Grindа убрали обломки с дороги.