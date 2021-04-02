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Полиция проводит расследование по факту нарушения общественного порядка (284 ст. УК ЛР). В феврале-марте 2021 года в Вильнюсе, на ул. Дидлаукё, в лесочке, около университета им. М.Рёмериса молодой человек (1990 г.р.) демонстрировал проходившим там девушкам и женщинам свои половые органы.
В Вильнюсе задержан пугавший прохожих эксгибиционист
© DELFI / Virginija Spurytė

Полиция задержала подозреваемого 31 марта. Ведется расследование.

Подозревают, что подобные правонарушения мужчина совершает с 2020 года, поэтому подозревают, что в результате пострадало немало девушек и женщин.

Полиция просит пострадавших звонить следователю 6-го комиссариата полиции Ремигиюсу Наужемису по номеру (8-5) 271 6524 или по номеру ЕЦП 112.

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