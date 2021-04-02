В Вильнюсе задержан пугавший прохожих эксгибиционист

Полиция задержала подозреваемого 31 марта. Ведется расследование.
Подозревают, что подобные правонарушения мужчина совершает с 2020 года, поэтому подозревают, что в результате пострадало немало девушек и женщин.
Полиция просит пострадавших звонить следователю 6-го комиссариата полиции Ремигиюсу Наужемису по номеру (8-5) 271 6524 или по номеру ЕЦП 112.
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