В Вильнюсе задержан пугавший прохожих эксгибиционист

Полиция задержала подозреваемого 31 марта. Ведется расследование.

Подозревают, что подобные правонарушения мужчина совершает с 2020 года, поэтому подозревают, что в результате пострадало немало девушек и женщин.

Полиция просит пострадавших звонить следователю 6-го комиссариата полиции Ремигиюсу Наужемису по номеру (8-5) 271 6524 или по номеру ЕЦП 112.