В Вильнюсе за рулем автомобиля задержан нетрезвый пограничник

5 апреля, в 12.57 ч., поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Парко, во дворе дома, вероятно, нетрезвый водитель за рулем Audi A3 врезался в автомобиль Volvo XC70.

Выяснилось, что автомобилем Audi A3 в нетрезвом виде (1,48 промилле) управлял специалист (1985 г.р.) Вильнюсской заставы СОГГ.

Автомобиль Volvo XC70 не пострадал.

Ведется расследование.