В Вильнюсе за рулем автомобиля задержан нетрезвый пограничник

5 апреля, в 12.57 ч., поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Парко, во дворе дома, вероятно, нетрезвый водитель за рулем Audi A3 врезался в автомобиль Volvo XC70.
Выяснилось, что автомобилем Audi A3 в нетрезвом виде (1,48 промилле) управлял специалист (1985 г.р.) Вильнюсской заставы СОГГ.
Автомобиль Volvo XC70 не пострадал.
Ведется расследование.
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