aA
Департамент полиции Литвы информировал, что в Вильнюсе за рулем автомобиля задержан нетрезвый пограничник.
В Вильнюсе за рулем автомобиля задержан нетрезвый пограничник
© VSAT

5 апреля, в 12.57 ч., поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Парко, во дворе дома, вероятно, нетрезвый водитель за рулем Audi A3 врезался в автомобиль Volvo XC70.

Выяснилось, что автомобилем Audi A3 в нетрезвом виде (1,48 промилле) управлял специалист (1985 г.р.) Вильнюсской заставы СОГГ.

Автомобиль Volvo XC70 не пострадал.

Ведется расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Министр: в ближайшие 7–10 дней вся Литва может оказаться в "черной зоне" (13)

Динамика новых случаев заболевания и положительных...

Ruslan Basyrov Ruslan Basyrov

"Попутчики": переехать из Ульяновска в Литву и найти свое место в Паневежисе (122)

В современном мире все более широкий размах...

Министр: ограничения мобильности между самоуправлениями продлены не будут (11)

Ограничения на передвижения между самоуправлениями не...

Аналитик о ситуации в Литве: придется выбирать из двух зол (15)

Член совета независимых экспертов, которые...

Глава Минздрава: правительство будет принимать решения относительно послаблений в сфере торговли, досуга (2)

На этой и на следующей неделе правительство Литвы...