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В субботу, в 9.45 ч., в Вильнюсе, на ул. Архитекту, автомобиль Honda CR-V, которым управляла женщина, съехал с дороги и врезался в столб. Водитель погибла.
В Вильнюсе в столб врезался автомобиль, водитель погибла
© DELFI / Orestas Gurevičius

Предполагают, что причиной ДТП стали проблемы со здоровьем у водителя.

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