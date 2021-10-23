В Вильнюсе в столб врезался автомобиль, водитель погибла

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В субботу, в 9.45 ч., в Вильнюсе, на ул. Архитекту, автомобиль Honda CR-V, которым управляла женщина, съехал с дороги и врезался в столб. Водитель погибла.
Предполагают, что причиной ДТП стали проблемы со здоровьем у водителя.
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