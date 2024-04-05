В Вильнюсе в шахту лифта в заброшенном доме упала несовершеннолетняя

По данным Департамента полиции, 4 апреля, в 20.45 ч., в больницу с ул. Друёс, из заброшенного дома, была доставлена и госпитализирована несовершеннолетняя (2007 г.р.).

По предварительным данным, девушка упала в открытую шахту лифта.

По данным полиции, врачи скорой обращались за помощью к пожарным-спасателям, сами не могли достать девушку из шахты.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, поступило сообщение о том, что с 3 этажа упала девушка, нужно помочь ее достать.

На месте происшествия в открытой шахте лифта на глубине 1,5 м пожарные-спасатели обнаружили пострадавшую. Она была в сознании.

Пожарные-спасатели передали ее в руки врачей.