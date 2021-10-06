В Вильнюсе в ДТП пострадал водитель самоката

ДТП произошло, когда водитель авто пытался выехать со стоянки на дорогу. Водитель сказал, что посмотрел налево, путь был свободен, а в это время справа по тротуару мчался электросамокат (очевидцы сказали, что его скорость была высокой – 20-25 км/ч).
Врачи скорой помощи увезли водителя самоката в больницу.
Почти в то же время на ул. Жирмуну произошло еще одно ДТП: столкнулись два велосипедиста. Один из них получил травму ноги.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Обязательная вакцинация некоторых работников в Литве: новый порядок может вступить в силу с 1 ноября (11)
Правительство Литвы обсуждает обязательную...
В Вильнюсе в четверг начинается отопительный сезон (3)
Этот отопительный сезон в Литве потребует от жителей...
Депутат о переменах в порядке выдачи "паспорта возможностей": это еще один способ запугивания (12)
Власти Литвы обсуждают предложение не выдавать...
Мигранты рассказали о жизни за решеткой: ваши власти лгут, условия нечеловеческие (7)
Мигрантов из Руднинкай перевели в помещение бывшей...
После теплого начала недели грядут перемены: прогнозируют заморозки
В среду Литва еще останется в зоне высокого давления,...