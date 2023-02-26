В Вильнюсе в ДТП попал автомобиль Mercedes-Benz

В ночь на 26 февраля, в 1 ч., поступило сообщение о ДТП на ул. Тукстантмячё.

Когда на месте происшествия появилась полиция, автомобиль Mercedes-Benz стоял около столбов разделительной полосы. Около автомобиля находился явно нетрезвый мужчина, который уверял, что он - пассажир, но других людей рядок не было.

Мужчина пытался уверить полицейских, что машиной управляла женщина, которая сбежала с места ДТП. Мужчина кому-то звонил и уверял, что женщина обещала приехать, правда, и через два часа никто не приехал. Автомобиль доставили на охраняемую стоянку.

Полиция расследует обстоятельства ДТП и выясняет виновного.