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В Вильнюсе автомобиль Mercedes-Benz врезался в заграждение. Находившийся рядом с ним мужчина уверял, что он машиной не управлял. Однако его версия кажется невероятной.
В Вильнюсе в ДТП попал автомобиль Mercedes-Benz
© DELFI

В ночь на 26 февраля, в 1 ч., поступило сообщение о ДТП на ул. Тукстантмячё.

Когда на месте происшествия появилась полиция, автомобиль Mercedes-Benz стоял около столбов разделительной полосы. Около автомобиля находился явно нетрезвый мужчина, который уверял, что он - пассажир, но других людей рядок не было.

Мужчина пытался уверить полицейских, что машиной управляла женщина, которая сбежала с места ДТП. Мужчина кому-то звонил и уверял, что женщина обещала приехать, правда, и через два часа никто не приехал. Автомобиль доставили на охраняемую стоянку.

Полиция расследует обстоятельства ДТП и выясняет виновного.

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