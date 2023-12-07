В Вильнюсе в ДТП погиб водитель

Полиция информировала, что в 23.50 ч. поступило сообщение о ДТО на проспекте Саванорю, около ул. Титнаго. Там в столб врезался автомобиль, были зажатые люди.

На место происшествия выехала полиция, врачи и пожарные-спасатели.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, в автомобиле был зажат человек. Врачи констатировали, что водитель скончался. В 00.17 ч. его тело удалось извлечь из обломков.

По предварительным данным, в Saab 9-3 ехал один мужчина (1981 г.р.), который от полученных травм скончался на месте.

Автомобиль съехал с дороги, врезался в светофор и снес его. После этого автомобиль боком врезался в столб.

По словам очевидцев, машина ехала на очень большой скорости. Подозревают, что водитель мог быть пьян. Результаты экспертизы будут известные через два дня.