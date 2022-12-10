В Вильнюсе тягач врезался в ограждения, образовался затор

По Единому номеру помощи 112, в 6.57 ч. позвонил человек и сообщил, что на ул. Жирню тягач врезался в ограждения, а прицеп перегородил дорогу.
На месте выяснилось, что водитель не пострадал.
После ДТП дорога была перекрыта, водители сообщали, что со стороны ул. Тукстантмячё невозможно проехать на Минское шоссе.
По сведениям полиции, в 9 ч. дорога еще была перекрыта.
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