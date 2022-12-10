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В субботу рано утром в Вильнюсе, на ул. Жирню, в ограждения врезался тягач. Сообщалось, что после толчка от тягача отсоединился прицеп.
В Вильнюсе тягач врезался в ограждения, образовался затор
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По Единому номеру помощи 112, в 6.57 ч. позвонил человек и сообщил, что на ул. Жирню тягач врезался в ограждения, а прицеп перегородил дорогу.

На месте выяснилось, что водитель не пострадал.

После ДТП дорога была перекрыта, водители сообщали, что со стороны ул. Тукстантмячё невозможно проехать на Минское шоссе.

По сведениям полиции, в 9 ч. дорога еще была перекрыта.

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