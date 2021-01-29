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28 января утром в столице Литвы скончался рожденный дома младенец.
В Вильнюсе скончался рожденный дома младенец
© A.Stackevič nuotr.

Полиция сообщает, что в 6.21 ч. из дома в Вильнюсскую больницу был доставлен новорожденный младенец. В 9.15 ч. он скончался в больнице. Мать родила малыша дома.

Ведется расследование.

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