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В Вильнюсе поступило сообщение о том, что мужчина ранил женщину.
Policija
Policija
© DELFI / Andrius Ufartas

14 февраля, в 16.40 ч., в Вильнюсе, в квартире на ул. Исрутес, мужчина (1966 г.р.) ранил женщину (1963 г.р.) острым предметом. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.

Подозреваемый был пьян (2,2 промилле). Он задержан.

Начато расследование.

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