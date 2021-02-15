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В Вильнюсе поступило сообщение о том, что мужчина ранил женщину.
14 февраля, в 16.40 ч., в Вильнюсе, в квартире на ул. Исрутес, мужчина (1966 г.р.) ранил женщину (1963 г.р.) острым предметом. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.
Подозреваемый был пьян (2,2 промилле). Он задержан.
Начато расследование.
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