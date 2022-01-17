aA
Департамент полиции Литвы информирует, что в Вильнюсе снова пострадали полицейские.
В Вильнюсе пострадали двое полицейских
© Alius Koroliovas

По предварительным данным, 16 января, в 3.15 ч. в Вильнюсе, на проспекте Конституциёс, во время задержания молодой человек оказал сопротивление полицейским и нанес им травмы.

Обоим полицейским назначено амбулаторное лечение.

У задержанного (2000 г.р.) полиция обнаружила и изъяла таблетку зеленого цвета и емкость с веществом растительного происхождения (подозревают, что это наркотики).

Нетрезвый (1,11 промилле) подозреваемый был задержан. Ведется расследование.

Delfi напоминает, что 15 января, в 20.35 ч., в Вильнюсе, на ул. Титнаго, во время задержания мужчина (1990 г.р.) оказал активное сопротивление полицейским и нанес травмы сотруднику полиции (1994 г.р.). Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В Литве в силу вступили новые правила управления COVID-19: что меняется (11)

Из-за распространения штамма "омикрон" в Литве с 17...

Eilės prie Gerulaičio g. testavimo punkto Eilės prie Gerulaičio g. testavimo punkto Eilės prie Gerulaičio g. testavimo punkto

Около мобильного пункта в Вильнюсе выросли очереди: сообщают, кого не примут

17 января в обед (около 13 ч.) около мобильного пункта...

"Делегация граждан" от Литвы поехала в Минск за "хорошими отношениями"  Эксперт предупреждает о пропаганде (29)

Назвавшаяся "делегацией граждан" из Литвы группа людей...

Из-за снегопада самолеты из Риги направляются в аэропорты Литвы (1)

Часть самолетов, которые должны были совершить посадку...

В Литве меняется порядок выдачи больничного в связи с COVID–19 (1)

С 17 января больничный, связанный с COVID–19, в Литве...