В Вильнюсе пострадали двое полицейских

По предварительным данным, 16 января, в 3.15 ч. в Вильнюсе, на проспекте Конституциёс, во время задержания молодой человек оказал сопротивление полицейским и нанес им травмы.
Обоим полицейским назначено амбулаторное лечение.
У задержанного (2000 г.р.) полиция обнаружила и изъяла таблетку зеленого цвета и емкость с веществом растительного происхождения (подозревают, что это наркотики).
Нетрезвый (1,11 промилле) подозреваемый был задержан. Ведется расследование.
Delfi напоминает, что 15 января, в 20.35 ч., в Вильнюсе, на ул. Титнаго, во время задержания мужчина (1990 г.р.) оказал активное сопротивление полицейским и нанес травмы сотруднику полиции (1994 г.р.). Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.
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