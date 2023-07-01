В Вильнюсе после столкновения с BMW перевернулся Mersedes Benz, водитель сбежал

Полиция информировала, что в 21.05 ч. на проспекте Саванорю столкнулись автомобили BMW и Mercedes Benz, после столкновения последний перевернулся на крышу, в нем разбились стекла.

Очевидцы сказали, что водитель Mersedes Benz выбрался из своего авто, сел в другую машину и уехал.

По данным полиции, пострадала пассажирка BMW, она получила травму головы и была доставлена в больницу.

На месте происшествия видели дрифтера Норбертаса Дауноравичюса, предполагают, что он приехал за попавшим в ДТП другом.