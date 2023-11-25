В Вильнюсе полиция преследовала уехавшего с места ДТП пьяного водителя

Вильнюсская полиция в субботу около полудня получила сообщение о том, что на ул. Укмергес послышался звук, напоминающий взрыв. Вскоре выяснилось, что пьяный водитель врезался в столб, столб упал. Едва полиция успела задержать этого водителя (1,98 промилле), как поступил еще один вызов.