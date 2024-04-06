В Вильнюсе полиция преследовала нетрезвого водителя, который совершил ДТП

Журналист Delfi Эрика Венцкуте попала в ДТП в Вильнюсе, 5 апреля, в 16.30 ч. Она ехала по ул. Гележинё Вилко в сторону центра, доехала до места затора и стала тормозить. В это время в ее автомобиль врезался ехавший сзади автомобиль Opel Astra. После того, как автомобиль Венцкуте проехал вперед, ехавший сзади автомобиль подъехал и вторично ударил ее машину.
Когда водитель Opel Astra вышел из авто, журналистке показалось, что он пьян - мужчина едва стоял на ногах. Она вызвала полицию по номеру 112. Мужчина пытался забрать у нее телефон, но не смог, тогда сел в свой автомобиль и пытался завести двигатель. У него это получилось не сразу, но, когда мотор заработал, мужчина уехал с места происшествия.
Журналистка остановила ехавший мимо BMW и попросила его водителя блокировать путь пьяному водителю.
Все происходило в пятницу, в часы пик, из-за инцидента образовался затор, водители нервничали, сигналили.
По словам очевидцев, из-за напряжения на дороге едва не произошла массовая драка. Виновник ДТП воспользовался хаосом и уехал, но его заметил приближавшийся к месту происшествия полицейский автомобиль.
На место происшествия для поимки беглецы выслали 7 экипажей полиции.
В это время один из водителей сообщил в полицию о том, что по ул. Укмергес едет опасно маневрирующий автомобиль Opel Astra. Туда и направились стражи порядка, но водитель не подчинился их требованию и не остановился, развернулся у ресторана McDonalds и поехал в сторону центра.
Беглеца остановили в Шешкине, около перекрестка ул. Укмергес и Шешкинес, около магазина Iki. Там заглох мотор в машине беглеца.
Полицейские надели на беглеца наручники. Подозреваемый был пьян - 3,31, потом 3,66 промилле.
Мужчина 1993 г.р. был задержан. Ему грозит не только штраф, но и уголовная ответственность, конфискация автомобиля.
Выяснилось, что мужчина недавно купил машину и даже не успел ее зарегистрировать.