В Вильнюсе полицейские провели рейд: попался нетрезвый гонщик и ехавшая за детьми мать

Сначала рейд начался в Траку Воке, у въезда в Вильнюс. Первым попался водитель Mitsubishi. Сначала он "надул" 0,61, через 15 минут – 0,52 промилле. Как выяснилось, без прав останется гонщик С.П.
В том же месте полиция остановила нетрезвого водителя Audi - в первый раз алкотестер показал 1,20, во второй 1,27 промилле.
Позже полиция переместилась на Западную объездную дорогу. В этом месте попался водитель VW Golf - 0,59 промилле.
Еще один нарушитель был остановлен на улице Талино, пьяным был водитель Subaru – первый раз алкотестер показал 0,77, второй - 1,09 промилле.
На въезде в Вильнюс полиция остановила BMW, которым управляла женщина. В ее организме было 0,97 промилле, второй раз алкотестер показал 0,81 промилле.
Вскоре попалась еще одна нетрезвая водитель – нетрезвая женщина ехала в Варенский район за детьми. В организме женщины, управлявшей автомобилем Škoda, было 0,59 промилле.
В 14 ч. полиция установила несколько постов, но больше всего нетрезвых водителей остановили в Неменчине, на ул. Бажничёс.
Попались нетрезвые водители Volvo и Toyota, в обоих случаях алкотестер показал 0,44 промилле. Один из мужчин сказал, что пил алкоголь утром.
Рекордсменом рейда был водитель Audi - 1,71 промилле (во второй раз 1,68 промилле). Мужчина сказал, что пил вчера, тогда же "заработал" синяк.
Полиция напоминает, что подобные рейды будут проводиться часто.
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