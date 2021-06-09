В Вильнюсе перевернулся мусоровоз компании Ekonovus, пострадал водитель

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9 июня, в 10 ч., на окраине Вильнюса, на ул. Киртиму перевернулся мусоровоз Mercedes компании Ekonovus. Пострадал 30-летний водитель, он получил травму головы. Пострадавший доставлен в больницу.
Из перевернувшейся машины высыпался мусор.
Через полчаса неподалеку столкнулись автомобили BMW и Mitsubishi. По предварительным данным, помощь врачей потребовалась женщине и 9-летней девочке.
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