В Вильнюсе перевернулся мусоровоз компании Ekonovus, пострадал водитель

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9 июня, в 10 ч., на окраине Вильнюса, на ул. Киртиму перевернулся мусоровоз Mercedes компании Ekonovus. Пострадал 30-летний водитель, он получил травму головы. Пострадавший доставлен в больницу.