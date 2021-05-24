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24 мая в Вильнюсе, на ул. Е.Шимкунайтес, произошло несчастье. Сообщается о пострадавшем мужчине.
В Вильнюсе перевернулся автомобильный кран
© DELFI

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что в 15.47 ч. поступило сообщение о том, что перевернулся автокран, пострадал мужчина.

Пожарные-спасатели рассказали, что пострадал мужчина, работавший на кране. По предварительным данным, он зажат в кабине, не может освободить ногу.

Пожарные-спасатели оказывают помощь пострадавшему.

В Вильнюсе перевернулся автомобильный кран
© DELFI

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