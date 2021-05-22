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22 мая, в 09.16 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. Бирутес, 47, открытым пламенем горит 2-этажный дом.
В Вильнюсе открытым пламенем горит двухэтажный дом
© DELFI / Erikas Skardžius

На место происшествия выехали пожарные-спасатели.

По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал.

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