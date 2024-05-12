2024.05.12 10:38

В Вильнюсе от работы отстранили нетрезвого члена комиссии

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

В Вильнюсе отстранили от работы нетрезвого члена комиссии, женщина была в состоянии легкого опьянения.

По сообщению Главной избирательной комиссии (ГИК), на избирательном участке Б. Сруоги города Вильнюса возникли подозрения, что один из членов комиссии может находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Были вызваны сотрудники полиции, которые установили члену комиссии состояние алкогольного опьянения – 0,15 промилле.

"Указанная член комиссии была немедленно отстранена от работы. На избирательном участке достаточно членов комиссии, комиссия продолжает свою работу", – говорится в пресс-релизе ГИК.

О замеченных возможных нарушениях во время выборов просьба немедленно сообщить в правоохранительные органы по номеру 112 или на адрес электронной почты Главизбиркома rinkim@vrk.lt

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