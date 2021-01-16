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16 января вечером, в 20 ч., в Вильнюсе, на ул. Аграсту, около трансформаторной будки было обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, мужчина замерз.
В Вильнюсе обнаружили первую жертву наступивших холодов
© DELFI

Тело обнаружил прохожий. Предполагают, что замерзший был бездомным.

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