В Вильнюсе обнаружили первую жертву наступивших холодов

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16 января вечером, в 20 ч., в Вильнюсе, на ул. Аграсту, около трансформаторной будки было обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, мужчина замерз.