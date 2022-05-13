12 мая, в 16. 25 ч., в Вильнюсе, среди деревьев на ул. Науининку, было обнаружено тело мужчины 30-35 лет без внешних следов насилия. Личность покойного пока не установлена.

Эксперты выясняют причину смерти мужчины.