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Департамент полиции информирует, что в Вильнюсе было обнаружено тело мужчины.
12 мая, в 16. 25 ч., в Вильнюсе, среди деревьев на ул. Науининку, было обнаружено тело мужчины 30-35 лет без внешних следов насилия. Личность покойного пока не установлена.
Эксперты выясняют причину смерти мужчины.
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