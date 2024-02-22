В Вильнюсе обнаружен обнаженный мужчина в крови

По данным полиции, в 6.49 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Васарос 25-летний мужчина нанес себе травмы и убежал из дома. Женщина сказала, что он может находиться рядом с домом, она боялась, что пострадавший может умереть от потери крови.

В 7.09 ч., поступило сообщение, что на ул. Антакальнё, около британского посольства сидит голый мужчина. Звонившие сказали, что он чем-то измазан - грязью или кровью.

В 7.19 ч. в полицию позвонила женщина, которая сообщила, что к ее машине подошел неадекватным голый мужчина. По словам женщины, мужчина, скорее всего, избит, он в крови.