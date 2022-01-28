В Вильнюсе ночью горели два автомобиля

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В столице Литвы в ночь на пятницу горели два автомобиля. Подозревают поджоги.
По предварительным данным, 28 января, в 2.40 ч., в Вильнюсе, на проспекте Саванорю, на стоянке загорелся автомобиль BMW 5er Gran Turismo Reihe, обгорела передняя часть авто.
Обгорел и стоявший рядом автомобиль Toyota Corolla Verso.
Подозревают поджог, начато расследование.
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