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В столице Литвы в ночь на пятницу горели два автомобиля. Подозревают поджоги.
В Вильнюсе ночью горели два автомобиля
© DELFI / Karolina Pansevič

По предварительным данным, 28 января, в 2.40 ч., в Вильнюсе, на проспекте Саванорю, на стоянке загорелся автомобиль BMW 5er Gran Turismo Reihe, обгорела передняя часть авто.

Обгорел и стоявший рядом автомобиль Toyota Corolla Verso.

Подозревают поджог, начато расследование.

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