В Вильнюсе ночью горели два автомобиля

По предварительным данным, 28 января, в 2.40 ч., в Вильнюсе, на проспекте Саванорю, на стоянке загорелся автомобиль BMW 5er Gran Turismo Reihe, обгорела передняя часть авто.

Обгорел и стоявший рядом автомобиль Toyota Corolla Verso.

Подозревают поджог, начато расследование.