В Вильнюсе неизвестные угрожали взорвать все школы и редакцию портала

Первое электронное письмо пришло в 7.55 ч. В нем сообщалось, что в здании, где находится редакция 15 min.lt есть бомба.

Второе письмо прислали в 7.29 ч. в полицию. В нем было сказано, что заминированы все вильнюсские школы.

Полиция начала расследование.

В понедельник сообщалось о бомбах в аэропортах и частной школе на ул. Майронё, в Вильнюсе.