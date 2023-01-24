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24 января утром пришло два письма с угрозами. В одном сообщалось о том, что будут взорваны все вильнюсские школы, а в другом сообщалось о бомбе в офисе портала 15 min.lt.
В Вильнюсе неизвестные угрожали взорвать все школы и редакцию портала
© DELFI / Jaunius Matonis

Первое электронное письмо пришло в 7.55 ч. В нем сообщалось, что в здании, где находится редакция 15 min.lt есть бомба.

Второе письмо прислали в 7.29 ч. в полицию. В нем было сказано, что заминированы все вильнюсские школы.

Полиция начала расследование.

В понедельник сообщалось о бомбах в аэропортах и частной школе на ул. Майронё, в Вильнюсе.

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