В Вильнюсе на железнодорожном переезде поезд столкнулся с автомобилем, водитель чудом остался цел

О ДТП сообщили в 21.30 ч.

Когда на место происшествия приехала полиция, пожарные-спасатели и скорая, выяснилось, что пострадавших нет.

Находившийся на месте происшествия мужчина сказал журналисту Delfi, что машиной управлял его соотечественник из Узбекистана. Водитель видел красный сигнал семафора, но надеялся, что успеет проскочить. Якобы фары машины светили тускло и поезда не было видно.

Торговый поезд полностью снес переднюю часть машины и остановился в сотне метров от места столкновения, но водитель чудом остался цел.