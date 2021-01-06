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В период с 18.30 ч. 1 января до 18.50 ч. 5 января на огороженной стройплощадке в Вильнюсе, на ул. Юодупё, был поврежден биотуалет (вероятно, в нем взорвали петарду).
Beveik 30 tūkst. eurų kainavęs tualetas Zapyškyje
Beveik 30 tūkst. eurų kainavęs tualetas Zapyškyje

Нанесен ущерб на сумму 1000 евро.

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