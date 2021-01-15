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15 января, в 17.05 ч., в Вильнюсе, на ул. Панерю, автомобиль Subaru сбил пешехода. Сообщалось, что женщина потеряла сознание, kad moteris neteko sąmonės.
В Вильнюсе на пешеходном переходе автомобиль Subaru сбил женщину
© DELFI / Andrius Ufartas

Несчастье произошло на пешеходном переходе. Врачи скорой увезли женщину в больницу.

Водитель (1976 г.р.) был трезвым.

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