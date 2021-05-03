В Вильнюсе на остановке обнаружено тело молодого человека

Скопировать ссылку В Вильнюсе на остановке обнаружено тело молодого человека

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3 мая, в 11.40 ч., врачи скорой помощи сообщили в полицию о том, что на ул. Гарюну они заметили на остановке "Гарюну" мужчину с окровавленным лицом.