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3 мая, в 11.40 ч., врачи скорой помощи сообщили в полицию о том, что на ул. Гарюну они заметили на остановке "Гарюну" мужчину с окровавленным лицом.
В Вильнюсе на остановке обнаружено тело молодого человека
© Kas vyksta Kaune skaitytojų nuotr.

Врачи констатировали, что молодой человек (1997 г.р.) мертв. Во время предварительного осмотра, внешних следов насилия не обнаружили.

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