В Вильнюсе мужчина угнал автомобиль, но был пойман полицией

Департамент полиции сообщает, что 26 сентября, в 15 ч. в Вильнюсе, на перекрестке ул. Перкункемё и Лейчу, с виду знакомый мужчина, угрожал молодому человеку 1991 г.р., а потом угнал его автомобиль Opel Zafira.
В 20.50 ч. того же дня в Вильнюсе, на ул. Жирмуну, был остановлен автомобиль Opel Zafira, которым управлял нетрезвый (1,68 промилле) мужчина (1987 г.р.).
Во время осмотра в салоне был обнаружен пистолет.
Подозреваемый задержан. Начато расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве планируют вернуть обязательное ношение масок (7)
Правительство Литвы в среду планирует вернуть...
В лагерях мигрантов усилят охрану, обещают перемены
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте с...
Тепло в Литву еще вернется: перед самыми выходными – хорошие новости от синоптиков
В среду днем погоду обусловит антициклон. Во всей Литве...
Пора проверить: придется ли вам в этом году платить налог на недвижимость (32)
В этом году в Литве обновили данные о стоимости...
Около Каунасской клиники стоит очередь из скорых: врачи обратились к жителям (63)
В Литве выросло количество больных COVID-19 и другими...