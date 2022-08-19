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В четверг, в 22.23 ч. по Единому номеру помощи 112 сообщили, что в Вильнюсе, на ул. Гележинё Вилко, произошло ДТП.
В Вильнюсе мотоциклист насмерть сбил пешехода
© DELFI / Andrius Ufartas

Сообщалось, что на пешеходном переходе IKI Baltupiai мотоциклист насмерть сбил пешехода (личность погибшего устанавливается).

Самого мотоциклиста в тяжелом состоянии увезли в больницу. Из-за ДТП образовались заторы.

Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

Очевидцы сообщили, что пешеход вышел на проезжую часть на красный свет.

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