В Вильнюсе мотоциклист насмерть сбил пешехода

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В четверг, в 22.23 ч. по Единому номеру помощи 112 сообщили, что в Вильнюсе, на ул. Гележинё Вилко, произошло ДТП.
Сообщалось, что на пешеходном переходе IKI Baltupiai мотоциклист насмерть сбил пешехода (личность погибшего устанавливается).
Самого мотоциклиста в тяжелом состоянии увезли в больницу. Из-за ДТП образовались заторы.
Обстоятельства ДТП выясняет полиция.
Очевидцы сообщили, что пешеход вышел на проезжую часть на красный свет.
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