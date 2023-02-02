По предварительным данным, 1 февраля, в 15.40 ч., в Вильнюсе, в лесном массиве, незнакомый мужчина, применив физическую силу изнасиловал 15-летнюю девочку (2007 г.р.).
Полиция расследует преступление.
Delfi удалось узнать, что девочка шла из школы, когда незнакомец напал на нее на ул. Парибё и затащил в лес. Девочка вернулась домой и рассказала об изнасиловании домашним, а те сообщили в полицию.
Домой к пострадавшей приехала полиция и врачи скорой помощи.
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