По предварительным данным, 1 февраля, в 15.40 ч., в Вильнюсе, в лесном массиве, незнакомый мужчина, применив физическую силу изнасиловал 15-летнюю девочку (2007 г.р.).

Полиция расследует преступление.

Delfi удалось узнать, что девочка шла из школы, когда незнакомец напал на нее на ул. Парибё и затащил в лес. Девочка вернулась домой и рассказала об изнасиловании домашним, а те сообщили в полицию.

Домой к пострадавшей приехала полиция и врачи скорой помощи.