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19 мая, в 13.56 ч., жительница Вильнюса сообщила в полицию о том, что на газоне на ул. Ринктинес лежит чемодан. Звонившая опасалась, что в чемодане может быть взрывчатка.
В Вильнюсе из-за оставленного на газоне чемодана возник переполох
© DELFI / Josvydas Elinskas

В 14.14 ч. был введен план "Щит", вызваны саперы антитеррористического отряда "Арас".

Сотрудники "Арас" использовали водяную пушку. Выяснилось, что чемодан был пуст.

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