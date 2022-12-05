В Вильнюсе из окна выпал подросток

Департамент полиции информирует, что около 23.30 ч. несовершеннолетний (2008 г.р.) был госпитализирован из-за многочисленных травм тела.

По предварительным данным, в 21.30 ч. того же дня он выпал из окна третьего этажа.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Собраны материалы для расследования нанесения телесных повреждений.