В Вильнюсе из окна выпал подросток

Департамент полиции информирует, что около 23.30 ч. несовершеннолетний (2008 г.р.) был госпитализирован из-за многочисленных травм тела.
По предварительным данным, в 21.30 ч. того же дня он выпал из окна третьего этажа.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Собраны материалы для расследования нанесения телесных повреждений.
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