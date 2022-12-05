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В воскресенье вечером из окна дома на ул. Менулё, в Каролинишкес (Вильнюс) выпал подросток.
В Вильнюсе из окна выпал подросток
© DELFI / Josvydas Elinskas

Департамент полиции информирует, что около 23.30 ч. несовершеннолетний (2008 г.р.) был госпитализирован из-за многочисленных травм тела.

По предварительным данным, в 21.30 ч. того же дня он выпал из окна третьего этажа.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Собраны материалы для расследования нанесения телесных повреждений.

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