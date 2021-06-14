В Вильнюсе ДТП совершил нетрезвый водитель

О ДТП на ул. Дзуку в полицию сообщили после 20 ч. Звонивший сказал, что столкнулись автомобили Volkswagen и Audi, один из водителей пострадал. Сообщивший о ДТП человек сказал, что водитель Volkswagen, возможно, пьян.
На место происшествия приехала полиция, опасения подтвердились - виновник ДТП был пьян (2,73 промилле). Он получил травму головы, поэтому был доставлен в больницу.
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