В Вильнюсе ДТП совершил нетрезвый водитель

О ДТП на ул. Дзуку в полицию сообщили после 20 ч. Звонивший сказал, что столкнулись автомобили Volkswagen и Audi, один из водителей пострадал. Сообщивший о ДТП человек сказал, что водитель Volkswagen, возможно, пьян.

На место происшествия приехала полиция, опасения подтвердились - виновник ДТП был пьян (2,73 промилле). Он получил травму головы, поэтому был доставлен в больницу.