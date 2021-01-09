В Вильнюсе автомобиль врезался в столб: годовалому ребенку потребовалась помощь медиков

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что машина врезалась в стоящий на обочине столб.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, что привело к аварии.

По данным полиции, после аварии медики доставили в больницу взрослого человека и годовалого ребенка.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.