В Вильнюсе автомобиль врезался в столб: годовалому ребенку потребовалась помощь медиков

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В субботу, в 13.51, поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Вильнюсе, на улице Антакальнё.
Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что машина врезалась в стоящий на обочине столб.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, что привело к аварии.
По данным полиции, после аварии медики доставили в больницу взрослого человека и годовалого ребенка.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.
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