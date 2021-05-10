В Вильнюсе автомобиль насмерть сбил женщину

Полиция информировала, что в 10.38 ч. поступило сообщение о том, что на перекрестке проспекта Лайсвес и ул. Юстинишкю, на пешеходном переходе, автомобиль Mazda сбил женщину.
Звонивший сказал, что пострадавшая потеряла сознание. На место происшествия приехала полиция и врачи. По предварительным данным, пострадавшая скончалась на месте.
Выяснилось, что автомобилем управляла молодая девушка, которой после ДТП потребовалась помощь врачей.
По словам очевидцев, девушка мчалась на большой скорости. Люди говорят, что погибшая шла через дорогу на зеленый свет.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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