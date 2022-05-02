В Вильнюсе автомобиль Audi врезался в проезжавшую машину и уехал с места ДТП

По словам очевидцев, мчавшийся по ул. З.Серакауско на большой скорости Audi врезался в автомобиль охранной компании, который ехал по улице В.Кудиркос, развернулся и уехал в обратном направлении. На месте происшествия остались запчасти Audi. Один охранник получил травму руки и был доставлен в больницу.
Полиция обнаружила виновника ДТП и его автомобиль на ул. С.Конарскё. Мужчина стоял рядом с машиной и уверял, что не он сидел за рулем, но полиция нашла у него ключ от Audi.
Кроме того, мужчину опознал охранник.
В организме задержанного было больше 1,6 промилле. В полицейской машине он стал шуметь и пинать дверцы, пришлось надеть на него наручники и зафиксировать ноги.
Через 15 минут мужчину не удалось повторно проверить на трезвость, поскольку с ним случился какой-то припадок. Он кричал и трясся, просил не применять электрошокер (никакие электрошокеры полиция не применяла). Приехала скорая, врач пыталась сделать мужчине укол, но он не позволил.
Начато расследование.
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