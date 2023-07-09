09 июля 2023 г. 07:23

В Венгрии в жуткое ДТП попала семья литовцев с детьми, есть пострадавшие

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

Венгерские СМИ сообщают, что недалеко от деревни Кисунём в жуткое ДТП попала семья из Литвы. На дорогу выбежал олень, который столкнулся с автомобилем BMW. После удара животное выбило ветровое стекло. В ДТП пострадали четыре человека, в том числе и дети.

Портал 112press.hu сообщает, что водитель не мог избежать столкновения. Животное выскочило на дорогу перед самым автомобилем. Олень, выбив стекло, оказался в салоне между водителем и сидевшим рядом с ним пассажиром, головой уперся в задние сидения, между детьми 10-летней девочкой и маленьким мальчиком.

ДТП произошло в пятницу, около 23 ч. на 86-й скоростной дороге около Кисунёма.

По предварительным данным, самые серьезные повреждения получил водитель, он получил травму глаз. Его жена и дети отделались ушибами, но пережили шок.

Олень не выжил.

Подозревают, что олень столкнулся с BMW после столкновения с другой машиной.

После ДТП на какое-то время была закрыта дорога.

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