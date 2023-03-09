В Укмергском районе задержан мужчина с 17,5 тысяч пачек сигарет

По данным правоохранительных органов, около 11.30 час. на трассе Укмерге-Молетай был остановлен автомобиль Mercedes Benz Vito, которым управлял мужчина (1985 г. р.).

В автомобиле были обнаружены и изъяты 35 коробок с сигаретами (в которых было 17 500 пачек) без акцизных бандеролей Литовской Республики. Мужчина взят под стражу.

Начато досудебное расследование по факту контрабанды.