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В среду в Укмергском районе был задержан водитель автомобиля, перевозивший 17,5 тыс. пачек сигарет без акцизных бандеролей, сообщила полиция.
В Укмергском районе задержан мужчина с 17,5 тысяч пачек сигарет
© MKT

По данным правоохранительных органов, около 11.30 час. на трассе Укмерге-Молетай был остановлен автомобиль Mercedes Benz Vito, которым управлял мужчина (1985 г. р.).

В автомобиле были обнаружены и изъяты 35 коробок с сигаретами (в которых было 17 500 пачек) без акцизных бандеролей Литовской Республики. Мужчина взят под стражу.

Начато досудебное расследование по факту контрабанды.

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