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Единый центр помощи сообщает о том, что поступила информация о лобовом столкновении.
Greitoji medicinos pagalba
Greitoji medicinos pagalba
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Информация поступила в 12.49 ч.

Сообщалось, что в Тракайском районе, в деревне Гоюс, на ул. Гояус, произошло лобовое столкновение BMW и VW Passat. Во время ДТП пострадали три человека, ехавших в BMW.

По данным полиции, жизни пострадавших опасность не грозит.

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