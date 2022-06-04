Информация поступила в 12.49 ч.

Сообщалось, что в Тракайском районе, в деревне Гоюс, на ул. Гояус, произошло лобовое столкновение BMW и VW Passat. Во время ДТП пострадали три человека, ехавших в BMW.

По данным полиции, жизни пострадавших опасность не грозит.