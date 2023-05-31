aA
Во вторник вечером в Вильнюсскую детскую больницу привезли выпавшего из окна ребенка.
Малолетний мальчик (2016 г.р.) был доставлен в больницу 30 мая в 22.23 ч. Его привезли со двора дома в Тракайском районе.
Выяснилось, что в 21.17 ч. того же дня мальчик выпал из окна квартиры.
По предварительным данным, ребенок получил легкие травмы. Ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литовский депутат просит привлечь к ответственности за военные преступления Соловьева и Красовского
Председатель парламентского Комитета по...
Эфир Delfi с Альвидасом Медалинскасом: угрозы России, план наступления ВСУ, Литва, НАТО
После атаки дронов на Москву и Подмосковье российские...
В Литве с 1 июня вступают в силу штрафы за распитие и хранение алкоголя в открытой таре в салоне автомобиля
С 1 июня в Литве вступают в силу штрафы за распитие,...
Неожиданная проблема: водители-иностранцы не платят налоги
По подсчетам инспекторов, количество иностранцев,...
Президент: политический кризис можно решить как досрочными выборами, так и обновлением правительства
Президент Гитанас Науседа утверждает, что...