Малолетний мальчик (2016 г.р.) был доставлен в больницу 30 мая в 22.23 ч. Его привезли со двора дома в Тракайском районе.

Выяснилось, что в 21.17 ч. того же дня мальчик выпал из окна квартиры.

По предварительным данным, ребенок получил легкие травмы. Ведется расследование.