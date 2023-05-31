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Во вторник вечером в Вильнюсскую детскую больницу привезли выпавшего из окна ребенка.
Greitoji medicinos pagalba
Greitoji medicinos pagalba
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Малолетний мальчик (2016 г.р.) был доставлен в больницу 30 мая в 22.23 ч. Его привезли со двора дома в Тракайском районе.

Выяснилось, что в 21.17 ч. того же дня мальчик выпал из окна квартиры.

По предварительным данным, ребенок получил легкие травмы. Ведется расследование.

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