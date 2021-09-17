В торговый центр мужчина пытался пройти с чужим "паспортом возможностей", его ждет штраф или арест

По данным полиции, мужчина 1979 г.р. около 19 ч. предъявил охранникам магазина на ул. Озо, в Вильнюсе "паспорт возможностей", данные которого не совпали с его личными данными.
Подозреваемый был доставлен в полицию. Начато расследование по факту похищения чужого документа и его использования. Подозреваемому грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 6 лет.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве растет количество больных COVID–19, премьер-министр не исключает введение нового карантина (66)
Премьер -министр Литвы Ингрида Шимоните не исключает...
Ситуация в Литве ухудшается, депутат предлагает вернуть обязательное ношение масок для всех (3)
Ситуация в Литве ухудшается, поэтому депутат Антанас...
Муниципалитет приводит в порядок один из самых привлекательных районов Вильнюса, жители называют происходящее абсурдом (11)
В последние годы в столичном микрорайоне Жирмунай...
Коронавирус в Литве: 1197 случаев, 6 смертей, 4000 первых доз прививок (10)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1197 новых...
Пройдет особый рейд: полиция будет проверять людей на самокатах (2)
Литовская полиция на фейсбуке сообщила, что в пятницу...