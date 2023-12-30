В субботу утром в Вильнюсском округе произошло два ДТП

 
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Произошло лобовое столкновение двух автомобилей, пострадали два человека. Водитель врезавшегося в столб внедорожника с места происшествия сбежал.

По данным Вильнюсской полиции, в 4.34 ч. в Вильнюсском районе, в деревне Памаразяй на дороге в сторону Яшунай столкнулись автомобили Opel Meriva и Ford Kuga.

Один из них после столкновения съехал в кювет, его двигатель выпал на дорогу.

Пострадали два человека, один находится в очень тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в больницу.

В 5.09 ч. в полицию сообщили, что на ул. С.Даряус ир С.Гирено в Вильнюсе в столб врезался внедорожник Suzuki.

Выяснилось, что водитель с места происшествия сбежал, оставив машину. Автомобиль был вывезен на охраняемую стоянку.

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