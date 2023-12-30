В субботу утром в Вильнюсском округе произошло два ДТП

По данным Вильнюсской полиции, в 4.34 ч. в Вильнюсском районе, в деревне Памаразяй на дороге в сторону Яшунай столкнулись автомобили Opel Meriva и Ford Kuga.
Один из них после столкновения съехал в кювет, его двигатель выпал на дорогу.
Пострадали два человека, один находится в очень тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в больницу.
В 5.09 ч. в полицию сообщили, что на ул. С.Даряус ир С.Гирено в Вильнюсе в столб врезался внедорожник Suzuki.
Выяснилось, что водитель с места происшествия сбежал, оставив машину. Автомобиль был вывезен на охраняемую стоянку.
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