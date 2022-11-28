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27 ноября в Вильнюсе пьяный молодой человек на угнанном у соседа по квартире автомобиле повредил 5 транспортных средств.
В столице мужчина на угнанном VW Caddy повредил 5 автомобилей
© DELFI / Virginija Spurytė

В 20.10 ч. поступило сообщение о том, что по улицам столицы ездит пьяный водитель. Полиция нашла автомобиль на стоянке магазина Lidl на ул. Дукшту.

Полицейские задержали управлявшего VW Caddy мужчину (1993 г.р.). Он вел себя агрессивно и был пьян (2,66 промилле, во второй раз - 2,42 промилле).

Выяснилось, что он повредил автомобили на нескольких улицах.

На ул. Укмергес он повредил автомобили Toyota, Audi и Toyota.

На ул. Шешкинес - Toyota и Škoda. Вместе с угнанным автомобилем он повредил 6 транспортных средств.

В ходе выяснения обстоятельств происшествия выяснилось, что VW Caddy молодой человек угнал.

Мужчина (1965 г.р.) сказал, что его сосед по квартире украл из кармана его куртки ключи от машины VW Caddy и угнал автомобиль.

Подозреваемый был задержан.

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