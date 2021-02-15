В столице Литвы совершено убийство, подозреваемый задержан

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Департамент полиции Литвы сообщает, что в Вильнюсе было совершено убийство.
14 февраля, в 10.30 ч. в Вильнюсе, в квартире на ул. Парко, было обнаружено тело мужчины (1951 г.р.) со следами побоев и раной.
Задержан нетрезвый (2,59 промилле) подозреваемый (1976 г.р.).
Начато расследование.
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