В столице Литвы совершено убийство, подозреваемый задержан

14 февраля, в 10.30 ч. в Вильнюсе, в квартире на ул. Парко, было обнаружено тело мужчины (1951 г.р.) со следами побоев и раной.

Задержан нетрезвый (2,59 промилле) подозреваемый (1976 г.р.).

Начато расследование.