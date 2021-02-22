В столице Литвы произошло массовое ДТП: микроавтобус повис на заграждении

Люди в ДТП не пострадали, но повреждены 5 автомобиле.
В ДТП участвовали Peugeot Boxer, микроавтобус VW и легковые автомобили Opel, Mercedes и Fiat.
Больше всего досталось микроавтобусу VW: по предварительным данным, после того, как он получил удар в заднюю часть, он врезался в ехавший перед ним Opel и оказался на ограждении.
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