В столице Литвы произошло массовое ДТП: микроавтобус повис на заграждении

Люди в ДТП не пострадали, но повреждены 5 автомобиле.

В ДТП участвовали Peugeot Boxer, микроавтобус VW и легковые автомобили Opel, Mercedes и Fiat.

Больше всего досталось микроавтобусу VW: по предварительным данным, после того, как он получил удар в заднюю часть, он врезался в ехавший перед ним Opel и оказался на ограждении.