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22 февраля, в 14.29 ч., в полицию сообщили о ДТП на ул. Гележинё Вилко с участием 5 автомобилей. ДТП произошло недалеко от бывшего педагогического университета.
В столице Литвы произошло массовое ДТП: микроавтобус повис на заграждении
© DELFI / Andrius Ufartas

Люди в ДТП не пострадали, но повреждены 5 автомобиле.

В ДТП участвовали Peugeot Boxer, микроавтобус VW и легковые автомобили Opel, Mercedes и Fiat.

Больше всего досталось микроавтобусу VW: по предварительным данным, после того, как он получил удар в заднюю часть, он врезался в ехавший перед ним Opel и оказался на ограждении.

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