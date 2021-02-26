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26 февраля вечером на ноги была поднята полиция Шальчининкского района: поступило сообщение о похищении человека.
В Шальчининкай сообщили о похищении человека, полиция выясняет обстоятельства происшествия
© DELFI / Erika Venckutė

На странице Шальчининкской полиции в Facebook в 19.30 ч. появилось обращение к местным жителям: "Сегодня в Шальчининкай, на ул. Витауто, в период с 15 до 16 ч, неизвестные схватили в общественном месте мужчину, надели ему на голову мешок, насильно посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Мы просим жителей, которые располагают какой-либо информацией, звонить представителю Шальчининкского комиссариата А.Мухарскене по ном. +370 671 24038 или по номеру 112. Важна любая информация".

Представитель Вильнюсского окружного комиссариата Юлия Самороковская сказала Delfi, что полиция проверяет полученную информацию. Пока неясно, имело ли место похищение вообще. О похищении рассказал мальчик (2011 г.р.), который выгуливал собаку и стал очевидцем похищения.

В Шальчининкай выехали коллеги из Вильнюса.

Полиция пока не исключает, что никакого похищения не было.

Напомним, что год назад в Вильнюсе поступило сообщение о похищении девочки, а потом выяснилось, что никакого похищения не было.

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