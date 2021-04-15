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14 апреля, в 22.09 ч., поступило сообщение о том, что в Шакяйском районе, в деревне Пешчай в пруду обнаружен автомобиль VW Transporter.
В Шакяйском районе пьяный вильнюсец съехал в пруд
© DELFI / Ainis Gurevičius

Рядом с автомобилем находился житель Вильнюса (1974 г.р.), который сказал, что это он управлял автомобилем. Мужчина был пьян - 2,65 промилле.

Автомобиль был доставлен на охраняемую площадку. Начато расследование.

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